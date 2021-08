FC Barcelona : Samuel Umtiti stellt Ansprüche bei geplanter Ausleihe

Samuel Umtiti und der FC Barcelona haben sich in diesem Jahr sehr schnell darauf geeinigt, dass der Innenverteidiger im Sommer an einen anderen Verein ausgeliehen wird. Die Einigung mit einem neuen Klub scheint sich aber als schwieriger zu erweisen, da der Spieler sehr große Qualität voraussetzt.

Umtiti kam in der letzten Saison nur auf 16 Pflichtspieleinsätze, was weder für ihn noch für Barça äußerst befriedigend war. Da der Franzose sein üppiges Gehalt von knapp 12 Millionen Euro mit diesen wenigen Auftritten nicht rechtfertigen kann, soll er den Verein so schnell wie möglich verlassen.

An Interessenten für eine Ausleihe scheint es dabei nicht zu mangeln. Wie die Zeitung SPORT berichtet, lehnte der 27-Jährige bisher aber drei Angebote von interessierten Klubs ab, weil sie seinen Anforderungen nicht genügten.

Umtiti, der bisher nur bei Olympique Lyon und dem FC Barcelona unter Vertrag stand, ist ein gewisses Niveau gewöhnt und möchte diese Klasse auch in seiner neuen sportlichen Heimat wiederfinden.