Samuel Umtiti vergisst schwere Barça-Zeit nicht: "Damit kann ich nicht alleine umgehen"

Samuel Umtiti durchlebte bei Barça eine schwere Zeit, Rückschläge nicht nur sportlicher Natur lagen an der Tagesordnung. Im Nachgang versucht er das Beste aus dieser lehrreichen Zeit zu ziehen.

Die Blaugrana versuchten lange, den Innenverteidiger an einen anderen Verein abzugeben , taten sich mit diesem Unterfangen aufgrund seiner Verletzungsodysseen allerdings enorm schwer. Für Umtiti die schwerste Zeit in seiner Karriere, immerhin spielte er bei Barça lange Zeit überhaupt keine Rolle.

"So ist das Leben, ich habe verstanden, dass es in einer Karriere Höhen und Tiefen gibt, Dinge, die passieren, mit denen ich alleine nicht umgehen kann. Wir passen uns der Situation an, so ist es nun einmal", rekapituliert Umtiti im Gespräch mit der L'Equipe seine Zeit in Barcelona.

In sieben Jahren beim FC Barcelona absolvierte Samuel Umtiti gerade mal 133 Pflichtspiele. Die Krankenakte des 29-Jährigen nimmt biblisches Ausmaß an, immer wieder wurde er von teils schweren Verletzungen zurückgeworfen.

Samuel Umtiti kam bei Barça "nicht mehr weiter"

"Ich habe viel daran gearbeitet, denn ich hatte viele Ressentiments, viele Dinge in mir, die mich am Ende nicht mehr weitergebracht haben", sagt der Weltmeister von 2018. An die nächste Generation hat er daher eine wichtige Botschaft.

"Wir müssen wirklich in der Gegenwart leben, unser Bestes geben und uns bewusst machen, dass wir die Möglichkeit haben, etwas Unglaubliches zu leisten, und wenn wir gesund sind, müssen wir das auch ausnutzen", so Umtiti, der in diesem Sommer ablösefrei zum OSC Lille wechselte.

Verwendete Quellen

L'Equipe