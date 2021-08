FC Barcelona : Samuel Umtiti: 5 Klubs locken Barcelonas Großverdiener

Samuel Umtiti (27) soll den FC Barcelona verlassen. Zumindest wenn es nach den Bossen geht. Der Innenverteidiger ist aber wählerisch in Sachen neuer Verein. Jetzt klopfen fünf Klubs beim französischen Nationalverteidiger an.

Nach Informationen der Fachzeitung Sport zeigt der AS Monaco Interesse an Umtiti. Auch der OGC Nizza buhlt um den Abwehrakteur. Die Südfranzosen wollen nach der Verpflichtung von Meistertrainer Christophe Galtier oben angreifen.

Ebenfalls in die Champions League will Olympique Lyon. Bei der Lyonnais hatte Umtiti einst seinen Durchbruch in der Ligue 1 geschafft, ehe er 2016 zum FC Barcelona wechselte. Ein Leihgeschäft zwischen Umtitis Ex-Verein und Barça ist im Gespräch.

Interesse an Umtiti gibt es auch in der Süper Lig. Besiktas Istanbul lockt den 27-Jährigen, der unter Ronald Koeman bisher keine große Rolle spielt. Nach der Verpflichtung von Eric Garcia (20, Manchester City) dürften Umtitis Aussichten auf Spielpraxis bei Barça noch begrenzter sein.