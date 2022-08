Primera Division Samuel Umtiti von Barça nach Griechenland? Verhandlungen laufen

Olympiakos Piräus kann sich offenbar vorstellen, sich mit Samuel Umtiti zu verstärken. Nach ESPN-Informationen wird eine griechische Delegation am Montag nach Katalonien reisen, um mit dem FC Barcelona über eine Ausleihe des 28-Jährigen zu verhandeln.

Umtiti befindet sich momentan in Barcelona, weil ihn Trainer Xavi Hernandez nicht in den Kader berufen hatte, der an der USA-Tournee teilnimmt. Derweil ist es nicht das erste Wechselgerücht, das Umtiti in diesem Sommer umweht.