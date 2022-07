FC Barcelona Samuel Umtiti: Wechsel zu Stade Rennes noch nicht ganz vom Tisch

Der FC Barcelona will Samuel Umtiti in diesem Sommer endlich aus dem Kader streichen. Stade Rennes verfolgt zunächst andere Optionen, ein Transfer hat sich aber noch nicht endgültig erledigt.

Stade Rennes soll Zweifel an der Fitness sowie der allgemeinen körperlichen Verfassung von Samuel Umtiti haben. Der in der Bretagne amtende Sportdirektor Florian Maurice hat am Montag dazu Stellung genommen.

"Dieser Deal ist auf Stand-by. Wir arbeiten im Moment an anderen Lösungen", sagte der Manager, als er auf den möglichen Deal mit Umtiti angesprochen wurde. Ganz vom Tisch sind die Überlegungen mit dem Verteidiger des FC Barcelona also nicht, realistisch erscheint ein Wechsel aber nicht wirklich.