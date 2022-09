FC Barcelona Ex-Barça-Boss Sandro Rosell wird zum Helden - saß zu Unrecht in U-Haft

Am 23. Juni dieses Jahres war Rosell nach einer Party auf dem Weg nach Hause. Wie die Mundo Deportivo in Erfahrung brachte, kam der Unternehmer in dieser Nacht an einer Brücke in Barcelona vorbei, auf der sich eine Frau in den Tod stürzen wollte.

Gemeinsam mit einem anderen Passanten, der zufällig vorbeikam, überredete Rosell die Frau, ihre Entscheidung zu überdenken. Nach ihrer Heldentat warteten die beiden Männer auf die Polizei, um die Dame in sicherer Obhut zu wissen.

Einige Polizeibeamte hätten Rosell sicherlich wiedererkannt. 2010 als Nachfolger des jetzigen Präsidenten, Joan Laporta (60) leitete der Spanier vier Jahre lang die Geschicke des FC Barcelona. 2013 gelang ihm mit der Verpflichtung von Superstar Neymar (30) sogar ein ganz großer Coup. Doch eben dieser Transfer sollte ihm zum Verhängnis werden.