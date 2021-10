FC Barcelona : Santi Cazorla: "Natürlich ist Xavi bereit, Barça zu trainieren"

Cazorla fügt überzeugt an: "Es gibt nur wenige, die den Verein so gut kennen – und er weiß, was er will. Er hat eine klare Vorstellung von Fußball. Er will den Ball haben und Taktgeber sein. Das wird er in jeder Mannschaft der Welt tun, die er trainiert. Das ist es, was Barça braucht: die Rückkehr zum Stil von früher."