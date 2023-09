Saudi-Arabien bedroht Barça mit neuem Angebot für Robert Lewandowski

Im Grunde genommen liegen sich die saudischen Klubs in einer guten Position, immerhin befindet sich Barça seit geraumer Zeit in einer katastrophalen wirtschaftlichen Situation – und ist deshalb auf Verkäufe angewiesen. Barça will seinen Superstar aber weiterhin nicht abgeben.

In Pau Victor nahm der FC Barcelona vor Kurzem einen talentierten Stürmer unter Vertrag , dem das Potenzial bescheinigt wird, irgendwann einmal in die Fußstapfen von Robert Lewandowski treten zu können. Vielleicht muss das der 21-Jährige schon eher tun als bisher angedacht?

Robert Lewandowski will Barça nicht verlassen

Auch das verwundert nicht, immerhin haben die Blaugrana seit dem Schließen des Transfermarkts am Freitag vorige Woche keine Möglichkeit mehr, einen Ersatz für Lewandowski zu beschaffen. Der 35-Jährige habe ohnehin bereits den Wunsch geäußert, bei Barça zu bleiben. Dort ist sein Vertrag noch bis 2026 gültig, plus Option auf eine weitere Saison.

Lewandowski avancierte mit 23 Toren gleich in seiner Barça-Debütsaison zum Torschützenkönig im spanischen Fußballoberhaus und trug dadurch den Löwenanteil an dem Gewinn der Meisterschaft. In der laufenden Spielzeit steht er bei zwei Toren in vier Spielen, beim 2:1 in Osasuna war er durch seinen Elfmetertreffer der spätere Matchwinner.

