"Schlechter Verlierer": Vorwürfe gegen Barça-Trainer Xavi

Der FC Barcelona musste sich am Mittwochabend Rayo Vallecano geschlagen geben. Bereits vor der Partie gab es für Barça Gegenwind. Im Visier der Kritik: Trainer Xavi Hernandez.

Xavi beschwerte sich nach dem 0:0 seiner Mannschaft beim FC Getafe über die schlechten Platzverhältnisse im Coliseum Alfonso Perez und forderte Konsequenzen. Martin Presa, Präsident von Rayo Vallecano, kritisiert diese Aussagen zehn Tage später.

"Bei allem Respekt, so etwas kommt von einem schlechten Verlierer", erklärte Presa am Rande der Partie von Rayo gegen Barça. "Es ist eine Debatte, die meiner Meinung nach nicht geführt werden muss. " Es gebe Vorschriften der Primera Division in dieser Frage.

Xavi sieht verdiente Pleite gegen Rayo Vallecano

Der Kritik an Xavi folgte ein sportliches Ausrufezeichen. Rayo Vallecano bezwang den Tabellenführer mit 2:1. Alvaro Garcia brachte die Hausherren in der 19. Spielminute in Führung, Fran Garcia, der im Sommer zu Real Madrid wechselt, erhöhte kurz nach dem Seitenwechsel (53.)