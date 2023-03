Schnäppchenpreis: Verramscht Barça Ansu Fati?

Ansu Fati ist weit von dem entfernt, was er in der Vergangenheit bereits für den FC Barcelona dargeboten hat. Im Rahmen der Planungen für die nächste Saison ist Barça offenbar zum Verkauf bereit – und soll eine irre niedrige Summe aufrufen.

In der laufenden Spielzeit ist Fati zwar wieder vollständig bei Kräften und spielfit. Trainer Xavi Hernandez vertraut in der Offensive allerdings anderen Spielern, so dass Fati nur auf knapp 1.400 Minuten in 38 Pflichtspielen kommt.

Fati ist noch langfristig bis 2027 gebunden. Die erlöste Verkaufssumme würde mehr Spielraum für andere Transferbewegungen geben. Ilkay Gündogan, Vitor Roque oder die Rückkehr von Lionel Messi stehen für diesen Sommer auf der Agenda.

Verwendete Quellen: El Chiringuito de Jugones