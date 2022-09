FC Barcelona Schon wieder ein Verletzter! Barça-Coach Xavi muss improvisieren

Der FC Barcelona wird aktuell vom Verletzungspech verfolgt. Vier Spieler erwischte es während Einsätzen mit ihren Nationalmannschaften. Jetzt droht ein fünfter Ausfall, der Xavi zur Improvisation zwingen würde.

Ronald Araujo, Jules Kounde, Frenkie de Jong und Memphis Depay stehen dem FC Barcelona verletzungsbedingt aktuell nicht zur Verfügung. Besonders bitter ist der Ausfall der zwei erstgenannten. Araujo wird wohl erst zum Jahreswechsel zurückerwartet, Kounde in vier Wochen.

Kounde wurde von Xavi Hernandez bisher vorrangig als Rechtsverteidiger eingesetzt, nun muss der Barça-Trainer seine Mannschaft umbauen. Sergi Roberto ist noch nicht komplett fit. Bleibt für die rechte Abwehrseite noch Hector Bellerin. Doch der Neuzugang hat sich wohl ebenfalls verletzt.

Bellerin klagt über Probleme

Wie der spanische Rekord-Pokalsieger am Nachmittag verkündet, klagte Bellerín während der Dienstags-Trainingseinheit über Wadenprobleme. Am Mittwoch sollen weitere medizinische Untersuchungen folgen, laut Mundo Deportivo ist Bellerins Einsatz für die LaLiga-Partie gegen RCD Mallorca am Samstag "sehr fraglich."