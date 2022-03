FC Barcelona : "Schrecklicher Fehler" – Vorwürfe gegen Barça-Coach Xavi wegen Pedri

Pedri (19) ist in jungen Jahren bereits Stammspieler des FC Barcelona und der spanischen Nationalmannschaft. Xavi Hernandez lobte den Youngster unlängst in den höchsten Tönen. Nun wird der Barça-Coach für seine Aussage kritisiert.

Pedri erinnere ihn an Andres Iniesta, hatte Xavi unlängst in einem Pressegespräch verlautbaren lassen. Worte, die bei Edu Aguirre für Unverständnis sorgen. "Ich kann Xavis Aussgen über Pedri nicht vergessen", erklärte der spanische Journalist bei El Chiringuito.

"Meiner Meinung nach war das ein schrecklicher Fehler von Xavi. Pedri ist 19. Was muss er denken, wenn er ins Bett... Sein Trainer sagt, dass er besser als De Bruyne ist, dass er besser als Modric ist und dass er der Nachfolger von Iniesta ist, einem der besten Spieler in Spaniens Geschichte."

"Sowas sagen die Leute auf Twitter, aber doch nicht der Trainer"

Xavi hatte Pedri zudem als größtes Talent der Welt angepriesen. Aguirre kann es nicht fassen. "Sowas sagen die Leute auf Twitter, aber doch nicht der Trainer", so Aguirre. "Der Trainer ist da, um einen Spieler mit beiden Beinen auf dem Boden zu halten."

