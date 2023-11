Schuld an schwerer Gavi-Verletzung? Spanien-Trainer reagiert empört

Der Schock beim FC Barcelona sitzt noch immer tief. Beim Spiel der spanischen Nationalmannschaft gegen Georgien (7:1) hatte sich Gavi einen Kreuzbandriss zugezogen, der ihn für den Rest der Saison zwangspausieren lässt.

Luis de la Fuente macht nun klar, dass der Verband zu keinem Stück für die schwere Verletzung verantwortlich ist. Spaniens Nationaltrainer verweist in einem Interview mit Radio Marca auf nicht getroffene Vereinbarungen mit dem Verein hin.

Barça hat nicht darum gebeten, dass Gavi nicht spielt

"Barça hat nicht darum gebeten, dass Gavi das letzte Spiel mit Spanien nicht spielt. So wie ich mich nicht in die Vereine einmische, mag ich es auch nicht, wenn sie es tun. Wir hatten die Idee, dass er 45 Minuten gegen Georgien spielen würde", so de la Fuente.

Luis de la Fuente weist Schuld für Gavi-Verletzung von sich - Foto: LCV / Shutterstock.com

Der spanische Übungsleiter stellt daraufhin nochmals heraus, dass er die Aufgabe gegen Georgien keinesfalls auf die leichte Schulter nehmen und daher in Bestbesetzung spielen wollte. Und zu dieser gehört Gavi nun mal.

Voller Spielkalender? Keine Akzeptanz für Beschwerden

Auf Klubebene dürfe sich derweil keiner über den vollbepackten Spielkalender beschweren, so de la Fuente. "Der Kalender wird vor Beginn der Saison vereinbart, und jeder weiß, dass es im September, Oktober und November eine Pause geben wird. Sie einigen sich im Juli auf den Kalender und beschweren sich dann im November?"

Und weiter: "Wenn sie den Kalender ändern wollen, können sie das tun, aber er wird im Juli geändert, weil wir alle miteinander im Wettbewerb stehen. Wir holen die Spieler nicht, um sich zu erholen oder auszuruhen, sondern um zu spielen."

Verwendete Quellen

Radio Marca