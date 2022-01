FC Barcelona : "Sehr glücklich": Adama Traore bestätigt Barça-Rückkehr

"Ich bin glücklich, sehr glücklich", sagte der spanische Nationalspieler am Freitag nach seiner Ankunft am Flughafen El Prat in die Kameras von TV3. Mit Barça-Trainer Xavi habe er noch nicht gesprochen. Kurz danach absolvierte der Rechtsaußen den Medizincheck in Barcelona.

Adama, geboren und aufgewachsen im katalanischen L'Hospitalet de Llobregat war als Achtjähriger in die Jugendabteilung des FC Barcelona gewechselt. 2015 wurde der hochveranlagte Offensivakteur für zehn Millionen Euro plus Boni an Aston Villa verkauft.