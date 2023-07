Seitenhieb gegen Real Madrid: "Vitor Roque ist besser als Endrick"

Nicht nur im spanischen Fußball wird darüber diskutiert, welches der beiden Mega-Talente besser ist ,und ob Barcelona und Real Madrid die richtige sportliche Wahl getroffen hat. In Brasilien geht es um die Frage, ob "Tigrinho" oder der künftige Spieler von Real Madrid die neue Nummer 9 der Seleçao sein wird.

Der eine geht zu Barça, der andere zu Real. In Brasilien dürften die Clásicos zwischen den spanischen Schwergewichten in den kommenden Jahren wohl auf noch mehr Aufmerksamkeit stoßen als ohnehin.

Top-Berater Andre Cury hat eine klare Meinung

Aktuell hat Vitor Roque die Nase vorne, zumindest laut Berater Andre Cury. "Sie sind Freunde und Mannschaftskameraden in der Seleçao, und natürlich wird es diese Rivalität auch im Clásico geben. Ich kann nur über Vitor Roque sprechen, und ich denke, dass er im Moment ein Spieler ist, der bereit ist, in der brasilianischen Nationalmannschaft zu spielen und eine führende Rolle zu übernehmen", sagte Cury im Interviews mit der spanischen Zeitung Sport.

Er hoffe, dass sich Endrick bei Real Madrid durchsetze, erklärt Cury und betont: "Wenn Sie mich fragen, wer den besseren Spieler verpflichtet hat, Barça oder Madrid, dann ist das ganz klar. Ich habe es schon in anderen Interviews gesagt und ich sage es noch einmal: Meiner Meinung nach ist Vitor besser als Endrick."

Er sehe Vitor Roque "mit der '9' von Brasilien spielen." Allerdings fordert der Berater auch: "Er muss weiter hart arbeiten und stark sein, um Geschichte zu schreiben."

In der bisherigen Liga-Saison hat Endrick für Palmeiras in 13 Spielen viermal getroffen, während der eineinhalb Jahre ältere Vitor Roque für CA Paranaense in 14 Partien bereits auf acht Treffer kommt.

