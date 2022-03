FC Barcelona : Sergino Dest kann sich Roma-Wechsel vorstellen

Der AS Rom gilt als einer der Interessenten für Sergino Dest. Für den US-amerikanischen Nationalspieler kommt ein Wechsel in die Ewige Stadt wohl am ehesten infrage.

Barça hatte vor rund zwei Jahren über 20 Millionen Euro in den Transfer des US-Amerikaners investiert, der zwar noch keinen nachhaltigen Eindruck hinterlassen konnte. Dest zeigte in den letzten Wochen aber stark aufsteigende Tendenz.

Sollte der AS Rom tatsächlich ernst in den kolportierten Bemühungen um Sergino Dest machen, stieße das Vorhaben offenbar auf Gegenliebe. Dem Corriere dello Sport zufolge hat sich der Rechtsverteidiger, sollte er den FC Barcelona verlassen, für einen Wechsel zu den Giallorossi entschieden haben.

Von Wechselambitionen war außerdem nichts zu vernehmen. Der 21-Jährige will sich seinen Traum in Barcelona unbedingt erfüllen: "Wenn ich also nicht spiele, trainiere ich wirklich hart, um meine Ausdauer und alles andere wiederzuerlangen und stärker zu werden. Und wenn ich dann spielen kann, versuche ich zu zeigen, dass ich dabei sein will."

Dests Vertrag ist noch bis 2025 datiert, im Sommer könnten auf der rechten Abwehrseite jedoch einige Umstellungen vorgenommen werden. Zum einen wird der auslaufende Kontrakt von Dani Alves wahrscheinlich um eine Saison verlängert. Auf der anderen Seite soll Barça vor dem ablösefreien Transfer von Cesar Azpilicueta stehen.