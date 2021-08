FC Barcelona : Sergino Dest: Neue Rolle bei Barça? Absagen an BVB und Arsenal

Sergino Dest (20, Vertrag bis 2025) hat auf der rechten Abwehrseite des FC Barcelona neue Konkurrenz in Person von Emerson bekommen. Der amerikanische Nationalspieler lehnt einen Vereinswechsel trotzdem ab - und könnte bald in neuer Rolle auflaufen.

Nach Informationen der Fachzeitung Sport haben sich in den vergangenen Tagen mit Borussia Dortmund und dem FC Arsenal gleich zwei Vereine gemeldet, die an einer Verpflichtung interessiert sind. Laut ESPN fragte auch der FC Bayern an.

Dest, der im vergangenen Sommer für 20 Millionen Euro von Ajax Amsterdam ins Camp Nou kam, lehnte die Anfragen aber ohne mit der Wimper zu zucken ab. Der 20-Jährige will Barça treu bleiben.

Barça soll dem ehemaligen Ajaciden versichert haben, dass man weiter mit ihm plant. Coach Ronald Koeman hat für Dest zudem dem Vernehmen nach eine neue Rolle parat. Er soll nicht nur als Rechtsverteidiger auflaufen, sondern auch als Alternative zu Jordi Alba auf der linken Abwehrseite.