FC Barcelona : Sergino Dest sieht keinen Grund für Barça-Abgang - Mourinho lockt!

"Wenn ich nicht spiele, trainiere ich immer härter, um wieder ins Team zu kommen, ich werde also nie aufhören", verdeutlicht Dest wie ernst es ihm ist, sich seinen Barça-Traum zu erfüllen. "Wenn ich also nicht spiele, trainiere ich wirklich hart, um meine Ausdauer und alles andere wiederzuerlangen und stärker zu werden. Und wenn ich dann spielen kann, versuche ich zu zeigen, dass ich dabei sein will."

Dest laborierte in dieser Saison an mehreren kleinen Verletzungen, spielte eine ungewohnt offensive Rolle, die ihm weniger behagt hatte, und wurde obendrein positiv auf das Coronavirus getestet. Da anfangs erwähnter Alves nicht für die Europa League gemeldet wurde, steht Dest sehr wahrscheinlich auch im Playoff-Rückspiel gegen den SSC Neapel (Donnerstag, 21 Uhr) in der Startelf.

Roma beschäftigt sich mit Sergino Dest

Unterdessen klopft mit dem AS Rom ein weiterer Interessent an. Der Gazzetta dello Sport zufolge wird zwar der Verpflichtung eines neuen Spielmachers Priorität eingeräumt. Trainer Jose Mourinho sei jedoch darüber hinaus unzufrieden mit der Besetzung der Rechtsverteidiger-Position.

Stammkraft Rick Karsdorp kommt bei der Roma auf nur einen Assist in 24 Ligaspielen. Neben Roma wurden in den letzten Wochen dem AS Monaco, dem FC Bayern, Borussia Dortmund und Ex-Klub Ajax Amsterdam Interesse an Dest nachgesagt.