FC Barcelona : Sergio Agüero nicht bereit, Barça-Forderung zu erfüllen?

Sergio Agüero (32) wird Manchester City am Saisonende ablösefrei verlassen. Ein mögliches Ziel: der FC Barcelona. Ob beide Parteien zusammenkommen ist jedoch fraglich, Agüero sträubt sich angeblich, eine Forderung der Katalanen zu erfüllen.

Das bekommen auch potenzielle Neuzugänge zu spüren. Laut SPORT fordert Laporta von Kun Agüero, Gehaltseinbußen im Vergleich zu seinem derzeitigen Verein Manchester City in Kauf zu nehmen, sollte er zu Barça kommen wollen.

Barça-Präsident Joan Laporta hat es ich zum Ziel gesetzt, die Finanzen der Katalanen wieder in Ordnung zu bringen. Gespart werden soll in erster Linie bei den Gehältern.

"Sie haben uns betrogen": Ex-Barça-Scout mit Vorwurf an Vinicius Junior

Laut AS ist Agüero nicht bereit, finanzielle Einbußen in Kauf zu nehmen. Der Sporttageszeitung zufolge fordert er Gehalt in einer Größenordnung wie vor der Corona-Pandemie.

Laut Transferexperte Fabrizo Romano laufen Gespräche zwischen Barcelona und dem Berater von Kun Agüero weiter. Der Argentinier sei "eine der Optionen" des FC Barcelona.