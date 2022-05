Primera Division Sergio Agüero sagt Argentinien für WM-Job ab

"Die Leute möchten, dass ich zur Weltmeisterschaft fahre, sogar der Trainer hat mich gefragt. Ich habe ihm gesagt, dass ich das wirklich nicht brauche", verkündet Agüero. "Ich möchte mich nur von meinen Mannschaftskameraden verabschieden, ich habe keine Lust, einen Monat in Anspannung zu verbringen, wie ich es mein ganzes Leben lang getan habe."

Für Sergio Agüero ist es kein Thema, im Hinblick auf die anstehende Winterweltmeisterschaft in Katar in den Trainerstab von Lionel Scaloni, der die argentinische Fußballnationalmannschaft betreut, zu wechseln.

Argentinien trifft bei der Winterweltmeisterschaft in Katar in Gruppe C auf Saudi-Arabien, Mexiko und Polen. Agüero drückt von zu Hause aus die Daumen.