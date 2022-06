Primera Division Sergio Busquets mit Ansage: Barça muss den Kader verstärken!

Sergio Busquets (33, Vertrag bis 2023) will den FC Barcelona noch mal an die europäische Spitze führen. Hierfür sieht der Spielführer aber ganz klar Nachholbedarf, was das spielende Personal betrifft.

"Es ist sehr wichtig, sich zu verstärken. Wenn wir wettbewerbsfähig sein wollen, müssen wir die bestmögliche Mannschaft haben", sagte Busquets im Lager der spanischen Nationalmannschaft. "Wir brauchen einen sehr großen und qualitativ hochwertigen Kader, denn der Kalender ist sehr anspruchsvoll."

Barça hat die vergangene Saison extrem enttäuschend abgeschlossen, war schon in der Gruppenphase der Champions League gescheitert und kam danach in der Europa League lediglich bis ins Viertelfinale. In der spanischen Meisterschaft hatte Barça als Zweitplatzierter satte 13 Punkte Rückstand auf Real Madrid.