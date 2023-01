Barça-Ikone Sergio Busquets lehnte Mega-Angebot ab

Sergio Busquets (34) stand auf dem Einkaufszettel des saudiarabischen Vereins Al Nassr, lehnte eine Anfrage aber ab. Finanziell wäre ein Wechsel in die Wüste für den Barça-Defensivstrategen äußerst lukrativ gewesen.

Nach Informationen von Catalunya Ràdio hätte Busquets beim neuen Verein von Cristiano Ronaldo 20 Millionen Euro netto pro Jahr verdienen können, der 34-Jährige lehnte einen Wechsel auf die arabische Halbinsel aber ab.

Busquets' Vertrag beim Barcelona läuft am 30. Juni dieses Jahres aus. Noch ist unklar, ob das Urgestein verlängert. Fakt ist: Busquets müsste eine Gehaltsreduzierung akzeptieren, um über den Sommer hinaus das Barça-Trikot tragen zu können.

Busquets denkt übereinstimmenden Medienberichten zufolge sehr ernsthaft darüber nach, ein neues Kapitel in seiner Karriere aufzuschlagen. Ein Wechsel in die Major League Soccer reizt den ehemaligen Nationalspieler, der nach der Weltmeisterschaft in Katar seinen Rücktritt aus der Seleccion erklärte.