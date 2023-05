Sergio Busquets über möglichen Erben Joshua Kimmich: "Es ist ein bisschen anders"

Sergio Busquets verfolgt selbstredend aufmerksam, wer beim FC Barcelona in seine Fußstapfen treten könnte. Die Barça-Macher verfolgen wohl eine externe Lösung. Im Interview mit der Mundo Deportivo deutet der Vereinsveteran allerdings an, dass er diese Rolle auch dem verliehenen Nico durchaus zutraut.

"Ich verfolge ihn, ich weiß, dass es viele Gespräche über Spieler gibt, auch über Rodri. Das sind sehr gute Spieler und vielleicht diejenigen, die am besten zur DNA und zum Stil passen, den man hier will", so Busquets über Nico, der im Anschluss an die Saison vorerst von seiner Ausleihe nach Valencia zurückkehren wird.

Xavi Hernandez fasst allerdings weitaus hochwertigere Kandidaten ins Auge. Martin Zubimendi gilt als Wunschlösung des Trainers, der von seinem Klub Real Sociedad aber nach derzeitigem Stand keine Freigabe für einen Sommerwechsel erhält. Joshua Kimmich ist eine der weiteren Alternativen.