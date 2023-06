Sergio Busquets erlÃ¤utert GrÃ¼nde fÃ¼r BarÃ§a-Abschied - und spricht Ã¼ber ZukunftsplÃ¤ne

Sergio Busquets wechselte 2005 in den Nachwuchs des FC Barcelona - Foto: ph.FAB / Shutterstock.com

Nach 722 Spielen im Trikot des FC Barcelona ist Schluss. Sergio Busquets verlängert sein am 30. Juni 2023 auslaufendes Arbeitspapier nicht. "Ich habe gemerkt, dass ich ein gewisses Alter habe. Ich bin fast 35", erläutert Busquets gegenüber Mundo Deportivo seine Beweggründe. "Ich wollte mit dem Gefühl gehen, wichtig zu sein, zu spielen. So sollen mich die Fans in Erinnerung behalten."

Busquets ist seit Jahren unumstrittener Stammspieler auf der Sechserposition, Dreh- und Angelpunkt im Mittelfeld der Katalanen. Wäre er über das Saisonende hinaus bei Barça geblieben, hätte er sich wohl nach und nach mit Teilzeiteinsätzen zufriedengeben müssen.

Busquets wollte als Stammspieler Abschied vom FC Barcelona nehmen

Diese Rolle hätte er "ohne Probleme akzeptiert", versichert der Weltmeister von 2010. "Aber ich wollte als Stammspieler und Kapitän gehen, der von den Fans geschätzt und geliebt wird - so wie in den vergangenen Tagen."