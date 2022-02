FC Barcelona : Sergio Ramos verärgert über gut dotierten Barça-Vertrag von Gerard Pique

In den Verhandlungsrunden sollen Ramos und seine Entourage immer wieder den Namen Gerard Pique fallen gelassen haben. Ramos soll Florentino Perez unter Druck gesetzt haben: "Pique verlangt so viel, also will ich das Gleiche oder mehr." Als Ramos feststellte, dass Pique seit vielen Jahren mehr als er verdient, soll er die Beherrschung verloren haben.

Der 35-Jährige beschwerte sich darüber, dass ihm diese Informationen entgangen waren und ließ sich das Pique-Gehalt von Personen bestätigen, die Barça nahestehen. Letztlich kam es nicht zur Verlängerung und Ramos unterschrieb einen Zweijahresvertrag bei Paris Saint-Germain. An der Seine soll der Abwehrstar sechs Millionen Euro netto pro Saison verdienen.