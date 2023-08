Bei Barça aussortiert: Clement Lenglet vor erneutem Leih-Wechsel?

Auch Cristiano Ronaldos (38) Al-Nassr war an einer Verpflichtung des Innenverteidigers interessiert, der 28-Jährige kann sich einen Wechsel nach Saudi-Arabien aktuell allerdings nicht vorstellen.

Clement Lenglet befindet sich weiterhin auf der Suche nach einem neuen Arbeitgeber für die kommende Saison. Der Franzose wäre eigentlich gerne fest zu Tottenham gewechselt, nachdem er bereits die vergangene Saison leihweise bei den Londonern verbracht hatte. Der FC Barcelona kam mit den Engländern bislang allerdings nicht auf einen gemeinsamen Nenner in Sachen Ablöse, um den Wechsel zu finalisieren.

Sevilla wäre jedoch nur bereit, den Verteidiger zunächst auszuleihen. Auch das hohe Gehalt des Franzosen stellt eine Hürde dar, weshalb der FC Barcelona wohl weiterhin einen Teil des Lohnes übernehmen müsste.

Kein Platz in der Innenverteidigung

Beim FC Barcelona ist für Lenglet kein Platz mehr in der Innenverteidigung. Nachdem der Franzose in seinen ersten Jahren beim amtierenden spanischen Meister noch gesetzt war, geriet er nach und nach aufs Abstellgleis und wurde in der vergangenen Saison schließlich zu Tottenham verliehen.

In der aktuellen Kaderkonstellation ist der Franzose unter Trainer Xavi Hernandez (43) nur Innenverteidiger Nummer sechs hinter Jules Kounde (24), Ronald Araujo (24), Andreas Christensen (27), Eric Garcia (22) und Iñigo Martinez (32).

Verwendete Quellen

marca.com