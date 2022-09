FC Barcelona Shakira & Gerard Pique: Durchbruch im Sorgerechtsstreit?

Barça-Ikone Gerard Pique (35) und Popsängerin Shakira (45) tragen seit Monaten einen erbitterten Rosenkrieg aus. Im Fokus steht dabei das Sorgerecht für die beiden Söhne. Ein neues Treffen sollte endlich die Entscheidung bringen.

Die spanische Zeitung El Periodico berichtet von einer solchen Zusammenkunft, die am letzten Donnerstag stattgefunden hat. Gemeinsam mit ihren beiden Star-Anwälten Pilar Mane und Ramon Tamborero arbeiteten Pique und Shakira an einem Kompromiss, um den anhaltenden Sorgerechtsstreit ein für allemal beizulegen.

Die Fronten gelten als verhärtet. Shakira will ihre Sprösslinge Sasha und Milan am liebsten mit nach Miami nehmen, um in der Strandmetropole einen Neustart zu wagen. Pique stemmt sich derweil entschieden gegen diesen Plan.

Der Fußballer vom FC Barcelona soll nach Informationen der Journalistin Laura Fa im Juni sogar verhindert haben, dass seine Söhne für zwei Monate in die USA reisten. Zu groß ist die Angst vor dem Verlust seiner Jungs.