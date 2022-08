FC Barcelona Shakira und Pique: Sorgerechtsstreit eskaliert – die Zeit drängt!

Zwölf Jahre lang führten Sängerin Shakira (45) und Fußballer Gerard Pique (35) ein harmonisches Liebesleben. Von Harmonie kann inzwischen leider keine Rede mehr sein. Die Eheleute stecken mitten in der Scheidung und kämpfen verbissen um das Sorgerecht ihrer Kinder. Eine zeitnahe Einigung soll jetzt ein Gericht herbeiführen.

Das Magazin Informalia hat herausgefunden, dass das seit Juni dieses Jahres getrennt lebende Paar immer noch darüber streitet, wo die beiden gemeinsamen Söhne zukünftig leben werden. Am 05. September müssen Milan (9) und Sasha (7) wieder zur Schule. Allzu viel Zeit bleibt somit nicht mehr. Ein Gericht soll nun die erhoffte Lösung bringen.

Shakira und Pique haben gänzlich unterschiedliche Vorstellungen, wenn es um das Leben ihrer Söhne geht. Die Kolumbianerin würde mit ihren Sprösslingen am liebsten nach Miami ziehen, während ihr zukünftiger Ex-Mann seine Kinder bei sich in Barcelona aufwachsen sehen will. Zwei nachvollziehbare Standpunkte.