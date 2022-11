"Shit-Show": Gerard Pique attackiert Real-Boss Florentino Perez

Als Fußballrentner genießt es Gerard Pique (35) offensichtlich, ungestraft über das Profigeschäft zu lästern. In der Debatte um die geplante Super League hielt der Katalane nicht mit seiner Meinung hinterm Berg – und teilte kräftig gegen den Präsidenten von Real Madrid aus.

Gerard Pique gibt im Gespräch mit dem spanischen Twitch-Streamer Ibai Llanos zu, dass die Super League einen interessanten Ansatz verfolge. Die Macher hinter dem Projekt wollen unter anderem die nationalen Ligen entlasten. "Aber ich glaube nicht, dass die Super League die Lösung ist. Es ist eine andere Sache", urteilt Pique.

Einer der Drahtzieher hinter der Super League ist Florentino Perez (75). Der Boss von Real Madrid musste sich zuletzt eine Menge Kritik für die Vorstellung seiner Ideen, die er unter anderem in einer Talkshow präsentierte, gefallen lassen. Pique war enttäuscht vom Auftritt des Bauunternehmers.

"Die Präsentation der Super League war eine große Shit-Show. Weil ich Florentino sehr schätze, hat mich das schon überrascht. Ich weiß nicht, was er erreichen wollte. Ich habe ihn nicht verstanden", gab Pique zu. In der TV-Show El Chiringuito habe Perez die Super-League-Pläne nicht einleuchtend präsentiert. "Mein Kopf ist explodiert", so Pique.

Die Initiatoren des Mega-Projekts haben in der Szene ohnehin einen schweren Stand, da sich die Verbände von der Super League bedroht fühlen. Mit seinem Vorgehen hat Perez seinen Partnern einen zusätzlichen Bärendienst erwiesen. Aus diesem Anlass haben sie jetzt eine eigene Firma beauftragt, um die Super League ansprechend in besseres Licht zu rücken.