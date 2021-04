FC Barcelona : "Sie haben uns betrogen": Ex-Barça-Scout mit Vorwurf an Vinicius Junior

Der FC Barcelona und Real Madrid geraten ab und an auch auf dem Transfermarkt aneinander. So auch im Fall Vinicius Junior, der besonders den ehemaligen Scout Andre Cury aufwühlt.

Andre Cury erhebt schwere Vorwürfe an Vinicius Junior und wirft dessen Management sogar Wortbruch vor. Der hochtalentierte Brasilianer wechselte im Sommer 2018 zu Real Madrid. Der FC Barcelona hätte nach Ansichten des Ex-Scouts allerdings den Zuschlag erhalten sollen.

"Wir waren dreieinhalb Jahre vorher dran", beschwert sich Cury in der SPORT. "Sie (die Berater; Anm. d. Red.) standen bei Barça im Wort, aber im entscheidenden Augenblick sind sie uns in den Rücken gefallen. Sie haben uns betrogen. Als sie in Barcelona waren, haben wir alle Details geregelt, den Deal besiegelt und uns die Hand gegeben – und dann sind sie verschwunden."

Cury fühlte sich an der Ehre gepackt und nahm sich der Sache höchstpersönlich an. Wie er herausfand, hatte sich Real eingeschaltet und Vinicius' Berater und auch das abgebende Flamengo mit einem wesentlich besseren Angebot umgestimmt.