So bewertet Xavi den ersten Barça-Auftritt von Ilkay Gündogan

"Ich habe ihnen am Ende des Spiels gesagt, dass es sich wie ein Champions-League-Spiel angefühlt hat. Die Intensität ist für ein Freundschaftsspiel nicht normal, aber ich verstehe, dass jeder gewinnen will", resümierte Xavi das Spiel in Los Angeles zunächst und erinnerte daran, dass es für seine Mannschaft das erste Spiel unmittelbar nach einem Magen-Darm-Virus, der große Teile der Mannschaft ausgebremst hatte, war.

Auch zu einigen Spielern äußerte sich der Trainer explizit: "Balde war überragend. Gündogan und Oriol Romeu haben ein ordentliches Spiel gemacht." Youngstar Gavi (18) und Leihrückkehrer Clement Lenglet (28) konnten hingegen aufgrund von muskulären Problemen nicht eingesetzt werden.

Arsenal-Trainer Mikel Arteta (41) rechtfertigte sich auf die Kritik seines Landsmannes angesprochen wie folgt: "Der Fußball gehört den Spielern und die sind wettbewerbsorientiert." Man spiele zudem vor 70.000 Zuschauern und wolle diesen dementsprechend auch was bieten.

Für den FC Barcelona steht als nächstes Testspiel ein Clásico gegen Real Madrid an. Anpfiff ist am Samstag (23:00 Uhr MEZ) in Texas. Für Arsenal geht es am kommenden Mittwoch um 19:00 Uhr mit einem Spiel gegen den AS Monaco um den Emirates Cup weiter.

Verwendete Quellen

Marca