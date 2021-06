FC Barcelona : So denkt Sergino Dest über einen Barça-Abgang

Konstanz konnte Sergino Dest in seiner ersten Saison beim FC Barcelona noch nicht zeigen. Trainer Ronald Koeman schenkte ihm – auch wenn nur als Einwechselspieler – jedoch regelmäßig das Vertrauen. So kam Dest in seinem Debütjahr auf 44 Pflichtspiele mit drei Toren und einer Vorlage.

Angesichts der katastrophalen finanziellen Lage, in der sich Barça befindet, versuchen laut SPORT einige Klubs Dest in diesem Sommer abzuwerben. Der US-Amerikaner und seine Entourage denken allerdings nicht daran, einen Wechsel vorzunehmen.

Angebote anderer Klubs wolle man sich daher gar nicht erst anhören, heißt es. Dest zeigte einige gute Leistungen, absolvierte aber auch viele durchwachsene Spiele. In der zweiten Saisonhälfte plagte sich der Außenverteidiger überdies mit muskulären Beschwerden.