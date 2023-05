So plant Barça mit Abwehr-Juwel Chadi Riad

Im November 2022 gab Chadi Riad sein Debüt für die erste Mannschaft des FC Barcelona. Der junge Innenverteidiger wurde kurz vor dem Spielende beim Auswärtssieg gegen Osasuna (2:1) aus taktischen Gründen für Mittelfeldspieler Pedri eingewechselt.

Barça-Trainer Xavi Hernandez (43) soll ein großer Fan des gebürtigen Mallorquiners, der international für Marokko aufläuft, sein. Aktuell kommt Riad hauptsächlich für Barcelonas Zweitvertretung Barça Atlètic in der dritten spanischen Liga zum Einsatz.

Barça plant Chadi Riad mittelfristig laut Mundo Deportivo für die erste Mannschaft ein. Der 19-Jährige soll aber zunächst reifen, bevor ein dauerhafter Aufstieg in den Kader von Xavi vollzogen wird. Sollte die zweite Mannschaft in die Segunda División aufsteigen - in den Playoffs um den Aufstieg geht es im Halbfinale gegen Real Madrid - könnte der Youngster dauerhaft in der zweiten Liga Spielpraxis sammeln.