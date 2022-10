So viel bekommt BarÃ§a von der FIFA fÃ¼r den verletzten Ronald Araujo

Der FC Barcelona dürfte für die Verletzung von Ronald Araujo einen niedrigen Millionenbetrag erhalten. Im Spielerschutzprogramm der FIFA ist festgelegt, dass der Weltfußballverband dem Verein des verletzten Spielers maximal 20.458 Euro pro Tag – mit einer Obergrenze von rund 7,5 Millionen – zahlen muss, sofern die Abwesenheit des Spielers 28 Tage überschreitet.

Sollte Araujo also tatsächlich drei Monate ausfallen, wie es in den letzten Meldungen prognostiziert worden war, würden Barça etwas mehr als 1,2 Millionen Euro zustehen. Die FIFA muss den spanischen Erstligisten entschädigen, weil sich Araujo in Diensten der uruguayischen Nationalmannschaft verletzt hatte.

Araujo hatte sich in der Vorwoche in einem Testländerspiel gegen den Iran in Österreich verletzt. Er musste bereits nach vier Minuten ausgewechselt werden. Die erlittene Adduktorenverletzung wurde bereits in Finnland operativ versorgt. Sehr wahrscheinlich verpasst Araujo die kommende Weltmeisterschaft.