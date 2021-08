FC Barcelona : So viel fordert Lille für Renato Sanches – Leihgerüchte um Barça

Nach Informationen der Sporttageszeitung L'Equipe verlangt der frischgebackene Supercup-Champion Frankreichs (1:0-Erfolg über Paris Saint-Germain) 35 Millionen Euro Ablöse für Sanches.

Interesse an dem portugiesischen Nationalspieler bekunden Arsenal und der FC Liverpool, der einen Nachfolger für Georginio Wijnaldum (ablösefrei zu Paris Saint-Germain) sucht.

Auch Barça wurde als Interessent für Sanches gehandelt. Coach Ronald Koeman soll sich allerdings gegen den Golden Boy-Sieger von 2016 ausgesprochen haben.

Barça wäre aufgrund seiner finanziellen Schieflage ohnehin nicht bereit, eine Ablöse in der aufgerufenen Größenordnung zu zahlen. Laut der spanischen AS würden die Blaugrana daher nur eine Verpflichtung auf Leihbasis in Erwägung ziehen.