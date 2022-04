Primera Division : Antonio Rüdiger und Barça: Gehaltswunsch aufgedeckt

Am Mittwoch vergangener Woche berichtete Sky von einem Treffen zwischen der Entourage von Antonio Rüdiger und dem FC Barcelona. Dazu lieferte der Bezahlsender Bewegtbilder, die Berater Sahr Senesie und Mateu Alemany sowie Jordi Cruyff zeigten, wie sie in Barcelona zusammenkamen.

Laut Sport rufen Rüdiger und Co. ein Jahresgehalt von sieben Millionen Euro netto plus ein Handgeld für die Unterschrift auf. Zahlen, die vom wirtschaftlich arg gebeutelten Barça nur schwerlich zu stemmen sein werden. Die Sportzeitung geht von weiteren Verhandlungstreffen in den nächsten Wochen aus.

