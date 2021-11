FC Barcelona : Spanien jubelt über Sieg - doch Barça bangt um Gavi

Die spanische Nationalmannschaft hat sich mit einem Sieg über Griechenland eine hervorragende Ausgangsposition für den letzten Spieltag in der WM-Qualifikation erkämpft. Beim FC Barcelona blickt man allerdings mit Sorge in Richtung der Seleccion.

Dank eines Elfmetertreffer von Pablo Sarabia (26.) gewann der Weltmeister von 2010 mit 1:0 in Griechenland und zog in der Tabelle mit nun 16 Punkten am bisherigen Tabellenführer Schweden (15 Punkte) vorbei. Ibrahimovic und Co. patzten, sie unterlagen überraschend Georgien.

Der Jubel rund um die spanische Nationalelf war groß, am letzten Spieltag können die Spanier nun bereits mit einem Unentschieden im Heimspiel gegen Schweden das direkte Ticket für die Weltmeisterschaft 2022 lösen.