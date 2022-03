FC Barcelona : Spanien oder Marokko: Barça-Juwel Ez Abde trifft Entscheidung

Ez Abde (20) hätte für Marokko am Africa-Cup teilnehmen können, verzichtete aber, weil er sich noch nicht sicher war, welche Nation er zukünftig repräsentieren will. Nun hat der Flügelstürmer des FC Barcelona eine Entscheidung getroffen.

Spanien oder Marokko. Diese Frage hat sich Ez Abde in den vergangenen Wochen gestellt. Der marokkanische Fußballverband und Präsident Fouzi Lekjaa wollten den Jungstar zum Afrika-Cup in den Kader holen, Ez Abde lehnte aber ab.

Nun hat der Angreifer seine Wahl getroffen. Laut Marca läuft der im marokkanischen Beni Melal geborene Linksaußen für das nordafrikanische Land auf. Vom Verband erhielt er bereits die Einladung für die WM-Qualifikationsspiele gegen die Demokratische Republik Kongo am 25. und 29. März.

Abzuwarten bleibt, in welcher Verfassung Ez Abde anreisen wird. Der 20-Jährige laboriert an einer Patellasehnenreizung. Zudem ist er seit dem 23. Januar (eingewechselt gegen Deportivo Alaves) ohne Einsatz auf höchstem Niveau.

Ez Abde spielt in der ersten Mannschaft aktuell keine Rolle

Nach der Winter-Transferoffensive (Barça holte Pierre-Emerick Aubameyang, Adama Traore und Ferran Torres) kam er an den vergangenen sechs LaLiga-Spieltagen in der ersten Mannschaft nicht mehr zum Zug. Stattdessen absolvierte er drei Partien für Barcelonas Zweitvertretung in der dritten Liga (ein Tor, zwei Vorlagen).

Ez Abde war im vergangenen Sommer von Hercules Alicante zu Barça B gewechselt. Sein Vertrag ist noch bis 2024 gültig und kann vereinsseitig zum zwei Spielzeiten ausgedehnt werden.