Primera Division Spektakulärer Wechsel? Barça nimmt Marco Asensio ins Visier

Der FC Barcelona ist finanziell weiterhin dazu angehalten, in der Kaderplanung gut durchdachte Schritte zu gehen. Im Visier befindet sich offenbar Marco Asensio, dessen Vertrag bei Erzrivale Real Madrid endet.

Barça soll ganz genau verfolgen, wie sich Asensios Situation entwickelt. In der Theorie könnte der Mallorquiner im Januar einen Vorvertrag mit den Blaugrana vereinbaren. Für Real Madrid wäre der kommende Wintertransfermarkt wiederum die allerletzte Chance, eine Ablöse für Asensio einzunehmen.

Im Prinzip hatte sich Real Madrid schon damit abgefunden, die Saison 2022/23 ohne Marco Asensio zu bestreiten. Dem 26-Jährigen ist ziemlich deutlich signalisiert worden, dass er an der Concha Espina keine Zukunft mehr besitzt.

Darum findet Barça Marco Asensio interessant

Barça soll Asensios Profil als äußerst interessant gelabelt haben. In Bezug auf Alter, Niveau und taktische Anpassungsfähigkeit sowie mit seinen 26 Jahren sieht Barça Asensio als reifen Spieler, der noch eine lange Karriere vor sich hat. Seine Qualität spiegelt sich in den zwölf Toren wider, die er in der vergangenen Saison erzielte.