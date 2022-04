Spektakulärer Wechsel? Gareth Bale will für Barça oder Atletico Madrid spielen



Andre Oechsner

Gareth Bale schließt nach neun Jahren das Kapitel Real Madrid. Über die neue Herausforderung für den aus der Bahn geratenen Superstar wird viel spekuliert. Ein Verbleib auf der iberischen Halbinsel ist offenbar nicht ausgeschlossen. Bales Ideen sind spektakulär.

Foto: / Getty Images

Gareth Bale beschäftigt sich nach seinem bevorstehenden Aus bei Real Madrid offenbar mit einem Verbleib im spanischen Spitzenfußball. Im Zuge dessen könnte es zu einem der spektakulärsten Deals des gesamten Transfersommers kommen. Dem spanischen Journalisten Juanfe Sanz zufolge, der in der TV-Sendung El Chiringuito de Jugones zu Gast war, zieht es Bale in Erwägung, ab der neuen Saison entweder für den FC Barcelona oder Atletico Madrid zu spielen. Das seien in Spanien die einzigen Klubs, die sich Bale überhaupt leisten könnten, heißt es.

"Bale liebt das Klima hier. Er erwägt, in der nächsten Saison in Spanien zu bleiben, aber nicht um Urlaub zu machen. Er will hier bleiben, um Fußball zu spielen und natürlich nicht bei Real Madrid", sagte Sanz, der anschließt: "Es gab Gespräche mit Vereinen, die nicht ausgeschlossen haben, dass er zu Barça oder Atletico geht."

Video zum Thema