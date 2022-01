FC Barcelona : Spektakuläres Gerücht: Barça mit Isco über Wechsel einig

Am Mittwochabend standen sich der FC Barcelona und Real Madrid im Halbfinale der Supercopa gegenüber. Im saudischen Riad war auch Isco zugegen, der aber wie so oft in dieser Saison vergeblich auf einen Einsatz wartete. Davon hat der Iberer nun genug, und will offenbar zum Erzfeind übersiedeln.

Wie Eduardo Inda bei El Chiringuito berichtet, ist sich Isco mit Barça prinzipiell über einen Wechsel einig. Im Zuge dessen soll es sogar schon zur persönlichen Unterredung zwischen Trainer Xavi Hernandez und Isco gekommen sein, offensichtlich mit einem positiven Ausgang.