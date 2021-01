FC Barcelona : Sperre gegen Kumpel Cavani: Luis Suarez schreibt einen Brandbrief

Edinson Cavani wird Manchester United aufgrund einer Sperre die nächsten Spiele fehlen. Luis Suarez wendet sich nun mit einem anklagenden Brief an den englischen Verband, der seinen Landsmann für drei Spiele gesperrt hatte.

Drei Spiele Sperre sowie eine Geldstrafe von rund 112.000 Euro hatte die FA Edinson Cavani aufgebrummt, weil sich dieser nach seinem Doppelpack als Joker in Southampton (3:2) bei einem Follower, der ihm gratulierte, in einer Instagram-Story mit "Gracias negrito!" (bedeutet so viel wie "danke, kleiner Schwarzer) bedankte.

Luis Suarez stellt sich hinter seinen Nationalmannschaftskollegen und teilt in den sozialen Netzwerken einen Brief, den er an die FA adressierte. Man müsse das willkürliche Vorgehen des englischen Fußballverbandes verurteilen, der selbst "einen diskriminierenden Akt gegen die Kultur und Lebensweise des uruguayischen Volkes" begangen habe.

"Edinson Cavani hat nie ein Verhalten begangen, das als rassistisch interpretiert werden könnte. Er hat lediglich einen in Lateinamerika gebräuchlichen Ausdruck benutzt, um eine geliebte Person oder einen engen Freund liebevoll anzusprechen", heißt es vonseiten Suarez'.

Mit diesem Schreiben wolle man öffentlich Cavanis tadellosen Charakter sowie die Kultur Uruguays verteidigen. Vorwurfsvoll heißt es weiter, der englische Verband drücke mit seinem Urteil "absolute Ignoranz und Verachtung für eine multikulturelle Vision der Welt aus".