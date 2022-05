Primera Division Spiel in Australien macht Barça die leeren Kassen voll

Für den FC Barcelona ist die Saison noch nicht ganz vorbei. Am Mittwochvormittag treffen die Blaugrana in Australien auf eine Auswahl der besten Fußballer der dortigen A-League. Barça lässt sich die Aufwände finanziell großzügig entschädigen.

Der FC Barcelona trifft am früheren Mittwoch (12.05 Uhr) im Accor Stadium in Sydney auf die Bestenauswahl der australischen A-League. Es wird das letzte Spiel der Blaugrana dieser Saison sein, danach geht es für die Akteure in einen kurzen Sommerurlaub.

Nach Angaben der Mundo Deportivo nimmt Barça durch den Trip nach Australien fünf Millionen Euro ein. Diese dienen natürlich dazu, das frühe Ausscheiden aus der Champions League (Gruppenphase) und später der Europa League (Viertelfinale) abzufedern.

Fernreisen dieser Art werden Trainer Xavi Hernandez und die Seinen in nächster Zeit öfters unternehmen. Schon im Dezember hatte die Teilnahme am Maradona Cup in Saudi-Arabien drei Millionen Euro eingebracht.