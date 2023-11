Joao Cancelo soll zeitnah wieder rechts hinten ran - spielte zuletzt sehr offensiv

Joao Cancelo (29) ist ein Rechtsverteidiger, dessen Spielstil stark durch einen hohen Offensivdrang gekennzeichnet ist. In den letzten Begegnungen spielte der ehemalige Münchener jedoch selbst für seine Verhältnisse extrem weit vorne.

Auf der Pressekonferenz vor dem Champions League-Spiel gegen Shakhtar Donetsk verriet Xavi Hernandez (43), dass der Portugiese "so bald wie möglich" wieder auf seine angestammte Position rutschen soll, möglicherweise schon gegen die Ukrainer.

Der FC Barcelona agierte bei den vergangenen beiden Topspielen gegen Real Madrid und Real Sociedad überraschend mit einer Dreierkette. Dies hatte zur Folge, dass Rechtsverteidiger Joao Cancelo durch die Eingliederung eines dritten Innenverteidigers in die Startelf deutlich offensiver spielte und gegen die Basken fast schon einen rechten Flügelspieler gab.

Rückkehr zur Viererkette

Während Xavi Hernandez bisher in seiner Amtszeit als Trainer des FC Barcelona überwiegend auf eine Viererkette setze, stellte er in den beiden Topspielen gegen Real Madrid und Real Sociedad auf ein 3-5-2 für mehr Stabilität in der Defensive um.

Hierbei muss man allerdings auch bedenken, dass dem Weltmeister von 2010 zuletzt viele Mittelfeldspieler verletzungsbedingt weggebrochen waren, wodurch die Aufbietung eines weiteren Verteidigers in der Startelf auch teilweise notgedrungen war.

Die Umstellung auf Dreierkette trug nur mäßig seine Früchte: Im Clasico gab Barça eine 1:0-Führung aus der Hand und verlor 1:2. Eine Woche später taten sich die Katalanen im Spiel gegen Real Sociedad extrem schwer und konnten sich erst in der Nachspielzeit durch ein Tor von Ronald Araujo (24) den Sieg sichern. Wie Xavi auf der Pressekonferenz durchklingen ließ, wird er jedoch zeitnah wieder zur Viererkette zurückkehren.

