Primera Division Miralem Pjanic: Barça-Abgang? Großer Wunsch könnte in Erfüllung gehen

Miralem Pjanic könnte in der nächsten Saison wieder in der Serie A zu sehen sein. Wie die Sport berichtet, hat der SSC Neapel in den letzten Tagen Interesse daran bekundet, den 32-Jährigen für ein Jahr auszuleihen, um seinen Kader zu verstärken.

Geht Pjanics Wunsch in den kommenden Woche also in Erfüllung? "Ich vermisse es, ganz ehrlich. Ich würde gerne zurückkommen", sagte Pjanic Anfang April über die Möglichkeit, ab der kommenden Saison wieder in Italien zu spielen. "Das Ausscheiden Italiens bei der Weltmeisterschaft hat mich betroffen gemacht, als wäre ich auch Italiener."