Statt Juan Foyth oder Joao Cancelo: Barça holt ganz anderen Rechtsverteidiger

Wie so oft in diesem Sommer muss Barça von seiner Wunschlösung Abstand nehmen. Auf der Position des Rechtsverteidigers kommt wohl weder Juan Foyth noch Joao Cancelo.

Xavi Hernandez stellt betreffend der Verstärkung seines Kaders noch einige Forderungen an die sportliche Führung des FC Barcelona. Unter anderem sehnt sich der Trainer nach einem weiteren Rechtsverteidiger, der vor allem defensive Stärken mitbringt.

Juan Foyth und Joao Cancelo für Barça zu teuer

Nicht mal mehr einen Monat bleiben Xavi und Co., bis das Sommertransferfenster wieder dichtgemacht wird. Juan Foyth und Joao Cancelo, die Wunschlösungen der Blaugrana, sind laut AS inzwischen in den Hintergrund gerückt worden. Zu teuer, heißt es.

Stattdessen schnappt sich Barça nun wohl einen anderen Kandidaten. Die Rede ist hier von Pablo Maffeo, der plötzlich ganz oben auf die Einkaufsliste gesetzt wurde. Der 26-Jährige sei den Katalanen angeboten worden, die Maffeo nun als kostengünstige Option ernsthaft in Erwägung ziehen sollen.