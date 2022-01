FC Barcelona : Statt Roman Bürki: Galatasaray schnappt sich Barça-Keeper

Pena soll bis Saisonende an die Schwarzmeerküste verliehen werden, der Deal wird noch an diesem Montag finalisiert. Galatasaray hätte zwar noch etwas Zeit, das Transfergeschäft einzufädeln. Pena soll sich aber so schnell wie möglich eingewöhnen. Am Sonntag (14 Uhr) steht das Ligaspiel bei Alanyaspor auf dem Programm.

Eigentlich steht Pena bei der zweiten Barça-Mannschaft im Aufgebot, war in dieser Saison aber häufiger im Kader der Profis vertreten. Der Vertrag des 22 Jahre alten Ballfängers läuft noch bis 2023. Pena will im Anschluss nach Barcelona zurückkehren, so dass es für Galatasaray keine Kaufoption geben wird.