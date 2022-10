"Philippe Coutinho war bei Barça nicht glücklich"

Philippe Coutinho siedelte im Januar dieses Jahres zunächst auf Leihbasis zu Aston Villa über. "Wir haben uns entschieden, Coutinho zu verpflichten, denn man konnte sehen, dass er bei Barça nicht glücklich war", sagte Steven Gerrard am Mittwoch. "Angesichts seines Alters und seines Talents habe ich volles Vertrauen in ihn."

Seine zweifellos vorhandenen überragenden Fähigkeiten zeigte er im Trikot des FC Barcelona tatsächlich viel zu selten. Aston Villa hatte Coutinho nach der halbjährigen Ausleihe in diesem Sommer für 20 Millionen Euro fest unter Vertrag genommen.

Bei den Villans ist die Anfangseuphorie um den 30-Jährigen längst verflogen. In der laufenden Saison stand Coutinho zwar in sechs von zehn Spielen in der Premier-League-Startelf. Von ihm ging bisher aber keine einzige Torbeteiligung aus. Gerrard stärkt Coutinho den Rücken.