Aston Villa : Steven Gerrard setzt große Hoffnungen in Philippe Coutinho

Philippe Coutinho hat dem FC Barcelona den Rücken gekehrt und wartet momentan nur noch auf seine Spielerlaubnis, um künftig mit Aston Villa um den Klassenerhalt in der Premier League zu spielen. Steven Gerrard erwartet sich viel von dem Starneuzugang.

"Er ist ein hervorragender Fußballer, der einen beeindruckenden Lebenslauf mit vielen Auszeichnungen vorweisen kann", kommentierte Gerrard. "Ich bin sehr froh, dass wir ihn an Bord holen konnten und ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit ihm."

Philippe Coutinho trainierte am Mittwoch erstmals mit

Coutinho hat am Montag die obligatorischen medizinischen Untersuchungen absolviert und wartet momentan auf die Erteilung seiner Arbeitserlaubnis. Am Mittwoch stand der Techniker erstmals in Bodymoor auf dem Trainingsplatz.