"Lionel Messi wird seinen WM-Titel 2026 verteidigen"

Lionel Messi hält den WM-Pokal in seinen Händen - Foto: /

In einem Gespräch mit der spanischen Mundo Deportivo kommentiert die bulgarische Stürmer-Legende Hristo Stoichkov (57, 83 Länderspiele, 37 Tore) den Transfer von Lionel Messi (36) und die aktuelle Situation des FC Barcelona, einer der Vereine, bei denen er selber aktiv war.

Hristo Stoichkov ist einer der wenigen Ballon d'Or-Gewinner, die in der MLS oder der alten NASL gespielt haben. Andere prominente Namen sind beispielsweise George Best, Franz Beckenbauer, Johan Cruyff, Kaka, Lothar Matthäus und jetzt Lionel Messi.

"Ich liebe und respektiere ihn sehr. Wer glaubt, dass er hierherkommt, um zu flanieren, kennt ihn nicht. Vergessen Sie es, er will gewinnen", sagte der Bulgare, als er die Präsentation von Messi und Sergio Busquets bei Inter Miami verfolgte.

Der ehemalige Stürmer des FC Barcelona ist überzeugt, dass der Argentinier weiter hohe Ziele hat, und auch an der Weltmeisterschaft 2026 teilnehmen wird. "Das erste Ziel ist die Copa America, die im eigenen Land ausgetragen wird, er wird sich darauf vorbereiten und wenn Messi sich etwas vornimmt, kämpft er dafür", stellt Stoichkov klar. Messi wolle Titel gewinnen. "Er will die Copa gewinnen, in die Playoffs kommen und gewinnen. Ich habe mich darauf vorbereitet, jeden Tag besser zu werden, und das tut er auch."